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ثلاثة أهداف في الشوط الأول تقود هولندا للفوز على اليونان بتصفيات بطولة أوروبا

08 سبتمبر 2023 . الساعة 01:02 بتوقيت القدس
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ثلاثة أهداف في الشوط الأول تقود هولندا للفوز على اليونان بتصفيات بطولة أوروبا

سجلت هولندا ثلاثة أهداف في الشوط الأول لتحقق فوزا مريحا 3-صفر على اليونان في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم يوم الخميس.

هز مارتن دي رون وكودي جاكبو وفاوت فيجهورست الشباك قبل الاستراحة لتفوز هولندا بمباراتها الثانية في المجموعة الثانية وأظهرت تحسنا كبيرا بعد الخروج من نهائيات دوري الأمم التي استضافتها في يونيو حزيران الماضي.

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ويملك الفريق الآن ست نقاط متقدما بفارق الأهداف على اليونان خلف فرنسا المتصدرة التي فازت بخمس من أصل خمس مباريات.

وجاء فوز هولندا بعد أن تحدى المدرب رونالد كومان فريقه لإظهار المزيد من القوة بعد خسارته في ثلاث من أربع مباريات منذ توليه المسؤولية في بداية العام.

المصدر / رويترز
#اليونان #هولندا #بطولة أوروبا

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