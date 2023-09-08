فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

200 مليار دولار خسائر آبل في يومين بعد قيود الصين على آيفون

نتائج 3 مباريات تجريبية في غزة

هيئة مقدسية: استفزازات الاحتلال بانتهاك المقدسات تدفع شعبنا للرد عليها بقوة

"هيئة العمل الفلسطيني المشترك" تطالب بوقف إطلاق النار بـ"عين الحلوة"

التوافق على وقف إطلاق النار بعد تجدد الاشتباكات في مخيم "عين الحلوة"

تزايد شعبية "كواي" ووصوله إلى حاجز 420 مليون مستخدم

إصابتان بجريمتي إطلاق نار وطعن في الداخل المحتل

نادي الأسير: تدهور الحالة الصحية للمعتقل الإداريّ كايد الفسفوس

الاحتلال يفرج عن الأسير محمد حماد من رام الله

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم طولكرم

200 مليار دولار خسائر آبل في يومين بعد قيود الصين على آيفون

08 سبتمبر 2023 . الساعة 00:23 بتوقيت القدس
...
200 مليار دولار خسائر آبل في يومين بعد قيود الصين على آيفون

تراجعت أسهم شركة "آبل" الأميركية، الخميس، وهي في طريقها لمحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين فقط، بسبب تقارير تفيد بأن الصين تخطط لحظر استخدام هواتف "آيفون" في المؤسسات الحكومية.

وأفادت تقارير بأن الصين قامت في الأسابيع القليلة الماضية بتشديد القيود المفروضة على استخدام موظفي الدولة لأجهزة "آيفون" وطلبت من الموظفين في بعض وكالات الحكومة المركزية التوقف عن استخدام الهواتف التي تنتجها شركة "آبل" في العمل.

وانخفضت أسهم الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا بنسبة تصل إلى 5.1 بالمئة، ليصل انخفاضها الذي استمر يومين إلى 6.8 بالمئة.

اقرأ أيضا: تزايد شعبية "كواي" ووصوله إلى حاجز 420 مليون مستخدم

وتعد شركة أبل العنصر الأكبر في مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية، مما يضيف إلى عمليات بيع أوسع نطاقا ناجمة جزئيا عن سلسلة من المشكلات في الصين.

ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعا وسط أزمة طويلة الأمد في سوق العقارات، مما يهدد الطلب على كل شيء من السلع الأساسية إلى الإلكترونيات الاستهلاكية. تعتبر شركة تصنيع "آيفون" الصين أكبر سوق خارجي لها وقاعدة إنتاج عالمية.

ومما يزيد من مشاكل شركة "آبل" ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع بيع السندات وسط مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تكثيف معركته ضد التضخم مع بقاء الاقتصاد الأميركي مرنا.

#أمريكا #الصين #شركة آبل #فرض قيود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة