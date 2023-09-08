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نتائج 3 مباريات تجريبية في غزة

08 سبتمبر 2023 . الساعة 00:22 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

واصلت أندية غزة خوض مباريات تجريبية استعداداً، لاستئناف منافسات  بطولة الدوري الممتاز في الخامس عشر من الشهر الحالي.

وفاز فريق شباب جباليا على نظيره الزيتون بهدفين نظيفين سجلهما مؤمن زيدان ومحمد الملفوح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بيت لاهيا شمال غزة.

وتفوق فريق شباب رفح على نظيره اتحاد خانيونس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب رفح البلدي، سجل للزعيم (طارق أبو غنيمة، سعيد السباخي، وليد أبو دان، ناجي النحال)، بينما سجل للاتحاد أدهم القاضي.

وتغلب شباب خانيونس على نظيره اتحاد بيت حانون بهدف تظيف، سجله اللاعب رفيق عاشور، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خانيونس البلدي.

#الدوري الممتاز #مباريات تجريبية

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