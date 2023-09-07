تزايد شعبية "كواي" ووصوله إلى حاجز 420 مليون مستخدم

يشهد "كواي"، تطبيق الفيديوهات القصيرة، نمواً في شعبيته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص والعالم أجمع، بفضل العديد من الخصائص والمزايا التي يقدمها للجمهور وفي مقدمتها ميزة البث المباشر.

فقد شهد التطبيق زيادة بنسبة 15.4% في عدد المستخدمين النشطين يومياً خلال العام الماضي على مستوى العالم، ليصل إلى نحو 356 مليون مستخدم، وبتوقعات أن يتجاوز عدد المستخدمين النشطين اليومي حاجز 420 مليون مستخدم بنهاية العام الجاري.

وتتيح ميزة البث المباشر في "كواي" للمستخدمين بث مقاطع فيديو مباشرة إلى متابعيهم.

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وقد أصبحت هذه الميزة أكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأنها توفر منصة للمستخدمين للتواصل مع بعضهم البعض ومشاركة تجاربهم الشخصية إلى جانب بث محتوى متنوع فيه التعلم والمتعة.

وفي هذا الصدد، يتعهد تطبيق "كواي" بتوفير بيئة آمنة ومأمونة لمستخدميه، حيث يتضمن التطبيق عدداً من ميزات الأمان، مثل القدرة على الإبلاغ عن المحتوى غير اللائق وحظر المستخدمين، كما يعمل "كواي" مع شركاء محليين لزيادة الوعي بالأمان عبر الإنترنت.

ومع استمرار نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن اختيار "كواي" كتطبيق آمن للمستخدم يعد الاختيار الأمثل، الأمر الذي أكده ما دا، المدير العام لشؤون الأعمال الدولية في "كواي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال ما دا: "نحن متحمسون لرؤية نمو ميزة البث المباشر في "كواي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونعتقد أن البث المباشر هو طريقة قوية للتواصل فيما بين المستخدمين ومشاركة قصصهم، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة آمنة ومأمونة لمستخدمينا، وسنواصل الاستثمار في الميزات التي تجعل البث المباشر أكثر متعة وجاذبية وأمن".



ونوه ما دا إلى مخاطر استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة، وهو الأمر الذي يشدد عليه تطبيق "كواي" لجميع مستخدميه والذي يعد من أخطر السلوكيات التي يمكن أن يقوم بها السائق، حيث يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية خطيرة.



ووفقاً لدراسات متخصصة، فإن مستخدمي البث المباشر في منطقة الشرق الأوسط يقضون في المتوسط ​​1.5 ساعة يومياً على مشاهدة البث المباشر.

كما أن 70% من مستخدمي البث المباشر في الشرق الأوسط يشاهدون البث المباشر من أجل الترفيه، بينما يشاهد 30% من أجل التعلم أو الحصول على المعلومات.

ويبلغ عدد مستخدمي البث المباشر في الشرق الأوسط حوالي 200 مليون مستخدم عبر مختلف التطبيقات، وينمو سوق البث المباشر في المنطقة بمعدل سنوي مركب يبلغ 20%.

المصدر / مواقع إلكترونية