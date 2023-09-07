إصابتان بجريمتي إطلاق نار وطعن في الداخل المحتل

أصيب شاب (30 عاما) بجراح حرجة بجريمة إطلاق نار، ارتكبت مساء اليوم الخميس، في مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة.

كما أصيب شاب آخر (28 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة، في جريمة طعن ارتكبت في وقت سابق، في بلدة عسفيا (شمال).

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يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل، ارتفع منذ مطلع العام الجاري، إلى 163 قتيلا بينهم تسع نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

ومنذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، قتل ثمانية أشخاص في جرائم إطلاق نار مختلفة، علما بأن أمس، الأربعاء شهد لوحده، مقتل أربعة أشخاص في ثلاث جرائم مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين