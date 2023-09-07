فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تزايد شعبية "كواي" ووصوله إلى حاجز 420 مليون مستخدم

إصابتان بجريمتي إطلاق نار وطعن في الداخل المحتل

نادي الأسير: تدهور الحالة الصحية للمعتقل الإداريّ كايد الفسفوس

الاحتلال يفرج عن الأسير محمد حماد من رام الله

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم طولكرم

ثلاث إصابات بصفوف الاحتلال بـ 13 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة

نواب أردنيون: اعتداء الاحتلال على نساء الخليل خط أردني أحمر

"بكيرات" يحذر من مخططات التهويد بالقدس ويدعو لحماية الأقصى

"حماس": مواصلة السلطة اعتقال الطلبة جريمة مرفوضة

بحرية الاحتلال تفتح نيرانها تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال غزة

إصابتان بجريمتي إطلاق نار وطعن في الداخل المحتل

07 سبتمبر 2023 . الساعة 21:43 بتوقيت القدس
...
إصابتان بجريمتي إطلاق نار وطعن في الداخل المحتل

أصيب شاب (30 عاما) بجراح حرجة بجريمة إطلاق نار، ارتكبت مساء اليوم الخميس، في مدينة حيفا شمالي فلسطين المحتلة.

كما أصيب شاب آخر (28 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة، في جريمة طعن ارتكبت في وقت سابق، في بلدة عسفيا (شمال).

اقرأ أيضا: استهداف الرموز الدينية في الداخل المحتل.. "تصعيد خطير" عنوانه "الأقصى"

يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل، ارتفع منذ مطلع العام الجاري، إلى 163 قتيلا بينهم تسع نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

ومنذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، قتل ثمانية أشخاص في جرائم إطلاق نار مختلفة، علما بأن أمس، الأربعاء شهد لوحده، مقتل أربعة أشخاص في ثلاث جرائم مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الداخل المحتل #الاحتلال الإسرائيلي #جريمة إطلاق نار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة