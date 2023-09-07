الاحتلال يفرج عن الأسير محمد حماد من رام الله

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير محمد ياسر حماد من مخيم الجلزون شمال رام الله، بعد ثلاثة أعوام ونصف من الاعتقال (42 شهراً).

وشارك في موكب استقبال المحرر حماد عائلته وأصدقائه، وسط أجواءٍ من الفرحة الغامرة، بخروجه من الأسر وتنسمه عبق الحرية.

وجابت السيارات المشاركة في استقباله المخيم، رافعة أعلام فلسطين ورايات حركة "حماس"، وصدحت بأناشيد وطنية مؤيدة للمقاومة.

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وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو خمسة آلاف أسير، من بينهم 160 طفلاً، و30 أسيرة، و1083 أسيراً إدارياً.

وتضع حركة "حماس" منذ انطلاقتها عام 1987 تحرير الأسرى على رأس أولوياتها، وطبقت ذلك واقعاً عملياً حين نفذت الوحدة القسامية الخاصة (101) بعد أشهر فقط من انطلاقة الحركة أولى عملياتها وأسرت الجندي الصهيوني آفي سبورتس.

وترجمت حركة "حماس" عبر كتائب القسام الاهتمام بقضية الأسرى على أرض الواقع حين نفذت منذ انطلاقة الحركة أكثر من 25 عملية أسر لجنود صهاينة نجحت في بعضها، وحالت ظروف الميدان أمام نجاح بعضها الآخر.











المصدر / فلسطين أون لاين