نواب أردنيون: اعتداء الاحتلال على نساء الخليل خط أردني أحمر

أدان نواب أردنيون بأشد العبارات "سلوك الاحتلال الإجرامي بإجبار حرائر خليل الرحمن على خلع ملابسهن، الذي انطوى على همجية الاحتلال اتجاه شعبنا الفلسطيني والممارسات القمعية المستمرة في التنكيل به".

وكان تحقيق لمنظمة "بتسيلم"، قد كشف يوم الإثنين الماضي، أن "مجندتين إسرائيليتين مسلحتين ضمن دورية ومعهما كلبًا مهاجمًا، أجبرتا 5 فلسطينيات من عائلة من مدينة الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن".

وبحسب أقوال السيدات، فإن "المجندتين هددتا بإطلاق الكلب نحوهن إذا لم يُطِعن الأمر، يوم الإثنين، العاشر من تموز/ يوليو الماضي، بعد منتصف الليل، بمهمة شارك فيها حوالي 50 جنديًا".

وأوضح النواب أن ما حدث "يعبر عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه جيش الاحتلال وحكومته نتيجة للصمت الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والمنظمات والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان على الجرائم الاسرائيلية مما زاد في تمادي قوات الاحتلال على الفجور والطغيان بسلوكها".

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ودعا النواب إلى فتح تحقيق في هذا الاعتداء، الذي يمس جميع أبناء الشعب الفلسطيني، ويمس كرامة الأمة العربية وحقوق الانسان.

وقالوا في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأردني: "إن هذا الاعتداء هو انتهاك لإنسانية الفرد وحريته ولمبادئ اتفاقية جنيف التي تحمي النساء والأطفال من الابتزاز، وهذا هو ديدن الاحتلال".

كما دعا النواب برلمانات العالم واتحاد البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي، لإدانة "تلك الممارسات الرذيلة، والجريمة النكراء واتخاذ اجراءات عملية لفضح الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الإنسانية وخرقه للقوانين والمعاهدات الدولية".

وأكدوا على أن "الشعب الفلسطيني والماجدات والحرائر الفلسطينة هم عرضنا وخط أردني أحمر ومستعدون للدفاع عنهم من جهتنا بالدم و النجيع و الأرواح".

وأشاروا إلى أن "أقل الواجب حكوميًا في هذه اللحظات المهمة والتاريخية طرد سفير الكيان من عمان واستدعاء السفير الأردني من عاصمة الارهاب والبلطجة واتخاذ كل الترتيبات اللازمة حتى يفهم العدو أن الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة ليست مجرد فاصل في الجغرافيا بل وحدة دم ومصير في مواجهة خصم لم يعد يفهم الا لغة المقاومة والقتال وتلك الحدود تقول بكل اللهجات و اللغات أن في الأردن شعب مقاوم أيضا".

والنواب الموقعين على الرسالة هم:

1- المهندس خليل عطيه

٢-عمر النبر

٣-ماجد الرواشدة

٤-محمد جرادات

٥-م.أسامه صقر القوابعة

٦- صالح العرموطي

٧- موسى هنطش

٨- احمد قطاونه

٩- ايوب خميس

١٠- عدنان مشوقة

١١- ينال فريحات

١٢- محمد ابو صعيليك

١٣- حسن الرياطي

١٤_ دكتور هايل عياش

١٥ سليمان ابو يحيى

١٦ طالب الصرايره

١٧ سالم الضمور

١٨. د علي مدالله علي الطراونة

١٩-ضرار الخراشي

٢٠_ ايمن مدانات

٢١_ مهندس ناجح العدوان

٢٢_ مغير الهملان الدعجه

23. المحامي رمزي العجارمه

٢٤_غازي البداوي

٢٥- د.اسماعيل المشاقبة

٢٦ - هيثم زيادين

٢٧- د فريد حداد

28_وائل رزوق

٢٩. عمر الزيود

٣٠_ د ٠فايز بصبوص

٣١- د. محمد علي العكور

٣٢- سالم العمري

٣٣_ فليحة الخضير

٣٤_ يحي عبيدات

٣٥_ عبدالسلام الخضير

٣٦_ عبدالرحمن العوايشة

٣٧_ محمد عقيل الشطناوي

٣٨_ محمد العبابنة

٣٩_د.محمد عواد الخلايله

٤٠ _ محمد الخلايلة

٤١- جعفر ربابعه

٤٢-خالد ابوحسان

٤٣_ د.توفيق المراعيه

٤٤-د.احمد عبدالعزيز السراحنة

٤٥- د احمد الخلايله

٤٦- سليمان ابو يحيى

٤٧-د.خالد البستنجي

٤٨_ معوسى هنطش

٤٩_ عبدالله عواد

٥٠- محمد العلاقمه

٥١_هادية السرحان

٥٢- د. بلال المومني

٥٣_ أمال الشقران

٥٤- خالد الشلول

٥٥- المحاميه دينا عوني البشير

٥٦- محمد بني ياسين

٥٧- محمد السعودي

٥٨_محمود الفرجات

٥٩- المهندس طلال النسور

60- عبدالله منور ابو زيد



المصدر / فلسطين أون لاين