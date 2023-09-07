بحرية الاحتلال تفتح نيرانها تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال غزة

استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية، مساء اليوم الخميس، بنيران رشاشتها مراكب الصيادين في بحر شمال غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر شمال القطاع، فتحت نيران رشاشاتها، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع؛ تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقتي السودانية والواحة، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.

وتستهدف بحرية الاحتلال بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، بهدف حرمانهم من كسب لقمة عيشهم بأمن وسلام.

ويعمل في مهنة الصيد في غزة، قرابة 4 آلاف صياد فلسطيني، يعيلون 60 ألف نسمة، في ظل حصار إسرائيلي مشدد منذ 14 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين