الأردن يكشف إمكانية استحداث مطار جديد وسكك حديد

كشفت وزارة النقل الأردنية، اليوم الخميس، عن إمكانية إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية، ودراسة إمكانية استحداث مطار جديد رديف لمطار الملكة علياء الدولي.

وقالت أمين عام الوزارة وسام التهتموني في لقاء برلماني، إن ذلك التوجه يأتي نتيجة زيادة الطلب على النقل الجوي ضمن المخرجات المتوقعة لاستراتيجية النقل.

وبينت أن الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل العام - أنجزتها الوزارة بوقت سابق من العام الجاري - تهدف إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، واستخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والتطبيقات التقنية والذكية، وجعل الأردن مركزا للنقل.

ولم تقدم المسؤولة أية تفاصيل بشأن المطار وخط سكة الحديد.

وتضم شبكة المطارات الأردنية حاليا، 3 مطارات، أكبرها مطار الملكة علياء الدولي في عمان، وهو بإدارة فرنسية، ومطار الملك حسين الدولي في العقبة جنوب البلاد، ومطار عمان المدني، وهو محدود الاستخدام حاليا لأغراض تجارية واستقبال الوفود الرسمية.

وأعلنت الحكومة أكثر من مرة، أنها بصدد البدء بمشاريع كبرى في مجال السكك الحديدية، وأنها على تواصل مع شركات متخصصة مهتمة بهذه المشاريع.

وفي الأردن حاليا، سكة حديد عاملة، وهي خط الحديد الحجازي، بعد ما أعادت الحكومة إحياءه منذ عدة سنوات، ويستخدم لأغراض سياحية محلية داخل عمان فقط.

المصدر / الأناضول