"التعاون الإسلامي" تدين قرار "بابوا غينيا" افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة قرار جمهورية "بابوا غينيا الجديدة" افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة.

وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، أن "هذه الخطوة غير شرعية وانتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها".

واعتبرت أن هذا القرار "يسهم في ترسيخ منظومة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني".

ودعت "بابوا غينيا الجديدة إلى التراجع عن قرارها غير القانوني.

وأعلنت بابوا غينيا الجديدة (جزيرة في المحيط الهادئ) فتح سفارتها لدى الاحتلال الثلاثاء الماضي في مدينة القدس، لتصبح خامس دولة لها بعثة دبلوماسية كاملة في المدينة المحتلة.

وبهذه الخطوة، تنضم بابوا غينيا الجديدة إلى قائمة الدول التي لها سفارات في القدس، وهي الولايات المتحدة وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس، في حين تحتفظ معظم الدول بتمثيلها الدبلوماسي في "تل أبيب".

المصدر / فلسطين أون لاين