"مصلحة المياه" تستقبل وفدا ألمانيا وتطلعه على تطورات المشاريع الاستراتيجية بغزة

استقبل رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل د. ماجد أبو رمضان صباح اليوم الخميس، وفدا ألمانيا، وذلك خلال زيارتهم لمحطة معالجة الصرف المركزية شرق البريج وسط قطاع غزة.

شارك في استقبال الوفد المدير التنفيذي لمصلحة المياه م. منذر شبلاق، وم. ماهر النجار مدير إدارة مشاريع KfW، وم. محمد القيشاوي مدير محطة المعالجة، وم. ياسمين بشير رئيس قسم تنسيق المشاريع، وتغريد الخضري مسؤول اداري ومالي.

وضم الوفد الزائر السيدة كريستيان لايباخ عضو المجلس التنفيذي لبنك التنمية الألماني، ومارك انجل هارت مدير البنك الألماني للتنمية في الشرق الأوسط، وديفيد كونزي مدير مكتب البنك الألماني للتنمية في رام الله، و وضاح الحمد الله نائب مدير مكتب البنك الألماني للتنمية في رام الله، وم. فريد عاشور منسق مشاريع KfW في قطاع غزة.





ورحب أبو رمضان بالوفد، مثمنا الاهتمام الألماني الكبير بتطوير مختلف القطاعات وأهمها قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة من خلال دعم وتمويل تنفيذ العديد من مشاريع المياه والصرف الصحي.

وأشاد بالتعاون والشراكة الحقيقية مع الجانب الألماني، والتي كان ثمرتها انجاز مشروع محطة المعالجة، وفي في مقدمة المشاريع الاستراتيجية على مستوى الوطن باعتمادها على أحدث التكنولوجيا في معالجة مياه الصرف الصحي وتوفير الطاقة الكهربائية من الغاز الحيوي الناتج عن عملية المعالجة إضافة الى وحدة انتاج الطاقة الشمسية الموجودة بالمحطة.

وأشار أبو رمضان إلى أن هذه المحطة ساهمت في انهاء الكارثة البيئة بمنطقة وادي غزة من خلال استقبال كميات مياه الصرف الصحي الواردة من كافة مناطق محافظة الوسطى ومدينة غزة ومعالجتها بطريقة آمنة وإعادة ضخها إلى مجرى وادي غزة.

وناقش الطرفان خلال اللقاء مقترح التوسعة المستقبلية لمحطة المعالجة المركزية، كما تخلل اللقاء تقديم شرح مفصل عن الدور الذي تقوم به مصلحة المياه في قطاع غزة لتحسين الخدمات المقدمة للسكان.





وتم كذلك ضع الوفد الألماني في صورة الواقع الخدماتي لقطاع المياه وتحدياته وتطورات المشاريع التي تم البدء بإجراءات تنفيذها من قبل مصلحة المياه بتمويل من الحكومة الألمانية عبر مؤسسة ال KFW مثل مشاريع تحسين كفاءة استخدامات الطاقة ومشاريع مياه الأمطار في مختلف مناطق قطاع غزة.

كما تم عرض أهم احتياجات مصلحة المياه من أجل ضمان استمراريتها في تقديم خدماتها لسكان القطاع، وتخلل الزيارة أيضا شرح مفصل حول أهم مكونات ومرافق محطة المعالجة وعلى سير العمل فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين