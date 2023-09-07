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إصابة مستوطنَين في قلقيلية واعتداءات للاحتلال في نابلس وبيت لحم

07 سبتمبر 2023 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
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مستوطنون أشعلوا النيران في أراضي بقرية مادما جنوب نابلس

تواصلت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات، اليوم الخميس.

وأصيب مستوطنان بعد رشق مركبتهما بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، خلال عمل مقاومٍ بطولي نفذه الشباب الثائر.

واعتدى مستوطنون على رعاة الأغنام وحاولوا سرقة عدد منها في قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم.

وأضرم مستوطنون النار داخل أراضٍ في قرية مادما جنوب نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين على مدخل بلدة يعبد في جنين.

وأصيبت مجندة صهيونية بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة في بيت لحم، فجر اليوم.

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وكان مركز "معطي" قد وثق (859) عملاً مقاوماً خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل (5) إسرائيليين، وإصابة (58) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (37) قتيلاً.

وأحصى المركز 9 عمليات نوعية أوقعت خسائر بشرية في صفوف الاحتلال في القدس المحتلة منذ مطلع عام 2023 حتى 7-9-2023، أسفرت عن 11 قتيلًا صهيونيا وإصابة 41 آخرين.

#نابلس #بيت لحم #قلقيلية #الضفة الغربية

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