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"محامون من أجل العدالة" تحصل على قرار بالبراءة للصحفي جراح خلف

07 سبتمبر 2023 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
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قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الخميس، إنّها حصلت على قرار بالبراءة للصحفي جراح خلف من التهمة الموجهة له على خلفية نشاطه الصحفي.

واعتقل جهاز الاستخبارات التابع للسلطة الصحفي خلف من مدينة جنين بعد استدعائه للمقابلة في مقره بالمدينة صباح الاثنين الماضي.

وعرض في اليوم التالي على نيابة جنين بتهمة حيازة السلاح، وتم تمديد توقيفه من قبل النيابة العامة لمدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق، على أن يبقى موقوفا لدى "الاستخبارات".

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واعتقلت أجهزة السلطة عددا من الصحفيين في الأونة الأخيرة في الضفة الغربية بذرائع دحضتها المؤسسات الحقوقية وأهالي الصحفيين المعتقلين، مؤكدين أن أبناءهم محتجزون على خلفية عملهم الصحفي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #الاعتقالات السياسية #الصحفي جراح خلف

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