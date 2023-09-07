فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكتلة الإسلامية تطالب السلطة برفع يدها عن طلبة الجامعات

الأعياد اليهودية.. مناسبات للتنغيص والتضييق على المقدسيين

مركز حقوقي يطالب السلطة بالإفراج الفوري عن الصحفي حاتم حمدان

"الإحصاء" تعلن نسبة الأمية بين الأفراد الفلسطينيين وترتيب فلسطين عربيًا عالميًا

"حماس": "شرعنة" بؤر استيطانية جديدة يستدعي إدانة وحراكاً عربياً ودولياً لوقفها

منذ بداية العام.. 11 قتيلًا إسرائيليًّا في 9 عمليات فدائية بالقدس

الاحتلال يواصل لليوم الثالث إغلاق معبر كرم أبو سالم

بلدية القرارة والمجلس الفلسطيني للإسكان يوقعان مذكرة تعاون

واشنطن ترسل قريبًا دفعة جديدة من الذخائر العنقودية لأوكرانيا

نادي الأسير: الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأسير المريض الرفاعي

والإفراج عن المعتقلين السياسيين

الكتلة الإسلامية تطالب السلطة برفع يدها عن طلبة الجامعات

07 سبتمبر 2023 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
...
عناصر من أمن السلطة

طالبت الكتلة الإسلامية بالضفة أجهزة السلطة برفع يدها عن طلبة الجامعات، والإفراج الفور عن جميع المعتقلين السياسيين من الطلبة ومن أبناء شعبنا ومقاوميه.

ودعت الكتلة الإسلامية في بيان لها اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية ووجهاء شعبنا والشخصيات الوطنية وإدارات الجامعات للتدخل لوقف هذه الحملة المسعورة بحق طلبة الجامعات، وتجريم الاعتقال السياسي وإنهائه.

ووجَّهت رسالة للاحتلال وأجهزة السلطة، وقالت: "إننا ماضون في طريقنا ولن تثنينا اعتقالاتكم ولا ملاحقاتكم، وقد جربتمونا على مدار سنوات وعقود، وما حصدتم منا إلا التحدي والصمود والثبات، فطريقنا واضح، وهدفنا نحو التحرير ماضٍ رغمًا عن أنوفكم، ولن نتخلى عن خدمة زملائنا وشعبنا مهما بلغت التضحيات".

اقرأ أيضًا: مركز حقوقي يطالب السلطة بالإفراج الفوري عن الصحفي حاتم حمدان

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تكثف حملتها بحق أبناء وكوادر الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة، لتتزامن حملتها المسعورة مع حملة مشابهة تنفذها قوات الاحتلال، في تبادل وتكامل للأدوار.

وتساءلت: "لمصلحة من يتم ملاحقة أبناء شعبنا من قِبل عناصر الأجهزة الأمنية؟ ألم يكن الأجدر بهذه الأجهزة أن تكون حامية لشعبها من بطش الاحتلال بدل أن تكمل دوره في اعتقال الشاب والزج بهم في زنازين القهر والظلم؟".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الكتلة الإسلامية #الاعتقالات السياسية #أجهزة السلطة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة