الكتلة الإسلامية تطالب السلطة برفع يدها عن طلبة الجامعات

طالبت الكتلة الإسلامية بالضفة أجهزة السلطة برفع يدها عن طلبة الجامعات، والإفراج الفور عن جميع المعتقلين السياسيين من الطلبة ومن أبناء شعبنا ومقاوميه.

ودعت الكتلة الإسلامية في بيان لها اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية ووجهاء شعبنا والشخصيات الوطنية وإدارات الجامعات للتدخل لوقف هذه الحملة المسعورة بحق طلبة الجامعات، وتجريم الاعتقال السياسي وإنهائه.

ووجَّهت رسالة للاحتلال وأجهزة السلطة، وقالت: "إننا ماضون في طريقنا ولن تثنينا اعتقالاتكم ولا ملاحقاتكم، وقد جربتمونا على مدار سنوات وعقود، وما حصدتم منا إلا التحدي والصمود والثبات، فطريقنا واضح، وهدفنا نحو التحرير ماضٍ رغمًا عن أنوفكم، ولن نتخلى عن خدمة زملائنا وشعبنا مهما بلغت التضحيات".

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وأوضحت أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تكثف حملتها بحق أبناء وكوادر الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة، لتتزامن حملتها المسعورة مع حملة مشابهة تنفذها قوات الاحتلال، في تبادل وتكامل للأدوار.

وتساءلت: "لمصلحة من يتم ملاحقة أبناء شعبنا من قِبل عناصر الأجهزة الأمنية؟ ألم يكن الأجدر بهذه الأجهزة أن تكون حامية لشعبها من بطش الاحتلال بدل أن تكمل دوره في اعتقال الشاب والزج بهم في زنازين القهر والظلم؟".

المصدر / فلسطين أون لاين