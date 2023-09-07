مركز حقوقي يطالب السلطة بالإفراج الفوري عن الصحفي حاتم حمدان

طالب مركز مدى للحريات الإعلامية أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن الصحفي لدى وكالة "جي ميديا" حاتم حمدان دون قيود أو شروط، ووقف ملاحقة الصحفيين كافَّة.

وكانت مخابرات السلطة قد اعتقلت أمس الأربعاء، الصحفي حاتم حمدان من مدينة البيرة.

وإلى جانب الصحفي حمدان، تعتقل أجهزة السلطة الصحفي جراح خلف من جنين منذ يوم الإثنين الماضي، وسط تعرّضه للتعذيب، وخوضه إضرابًا عن الطعام.

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ودان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد العبارات اعتقال الصحفي جراح خلف الذي تعرَّض للضرب والشبح لمدَّة 4 ساعات خلال التحقيق معه حسب مصادر حقوقية.

ودعا لإطلاق سراحه فوراً ودون أي تأخير، مؤكدًا على ضرورة محاسبة كل المتورطين في الاعتداء عليه، وعدم السماح بحال من الأحوال بمرور الاعتقال والاعتداء دون اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار ذلك.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين، وسط مداهمات وإطلاق نار ونصب للحواجز العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين