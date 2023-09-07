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"حماس": "شرعنة" بؤر استيطانية جديدة يستدعي إدانة وحراكاً عربياً ودولياً لوقفها

07 سبتمبر 2023 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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بؤرة استيطانية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أن قرار الاحتلال بـ"شرعنة" ثلاث بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة من قِبل الوزير الفاشي سموتريتش والإعلان عن مخطَّطات صهيونية لما يسمَّى تطوير "مشاريع طاقة شمسية" على أرضنا الفلسطينية، يأتي ضمن عدوانٍ صهيوني شامل على شعبنا ووجوده على أرضه.

وشدَّدت "حماس" في بيان لها على أن هذه القرارات الإسرائيلية يتطلب موقفاً عربياً ودولياً قوياً في إدانته، وحراكاً أممياً للجم تلك السياسات العنصرية الفاشية المخالفة للقانون والأعراف الدولية والقرارات الأممية ذات العلاقة، كاستحقاق لازم على طريق إنهاء الاحتلال.

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وأكدت بأن هذه المشاريع الاستيطانية الباطلة لن تُفلح في تغيير هوية الأرض أو طمسها، ولن تُعطي الاحتلال شرعية على أرضنا، والذي سيقابله شعبنا الفلسطيني بمزيد من الصمود والمقاومة حتى دحر الاحتلال - جيشاً ومستوطنين - عن أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #استيطان #بؤر استيطانية #حراك دولي

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