بلدية القرارة والمجلس الفلسطيني للإسكان يوقعان مذكرة تعاون

وقعت بلدية القرارة والمجلس الفلسطيني للإسكان مذكرة تعاون تهدف الى تنظيم وتخطيط شاطئ بحر القرارة (الواجهة البحرية)، ليكون أكثر قدرة على توفر مساحات آمنة وشاملة للجميع من خلال منهجية تشاركية مع ذوي العلاقة.

ووقع مذكرة التعاون رئيس البلدية م.باسم شراب في مكتبه بحضور عضو المجلس البلدي أ.عماد الأغا، ورئيس قسم المشاريع م.أحمد الطيماوي، ومسؤول قسم التخطيط الحضري م.محمد ابوحسنين، ومن المجلس الفلسطيني كل من المدير التنفيذي م.أحمد مهنا، ومنسقة المشروع م.نرمين زعرب، واستشاري المشروع د.فريد القيق.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منطقة الشاطئ(الجهة الغربية لشارع الرشيد) من خلال اعداد مخططات تفصيلية للواجهة البحرية لتحقيق الاستخدام الأمثل للبحر والمحافظة على الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية لشاطئ القرارة.

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وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج (حياة) الذي تنفذه الأمم المتحدة (UN-HABITAT) بدعم من حكومة كندا.

ويُعد المشروع رافعة مهمة لتطوير العمل التخطيطي بما يضمن تفعيل مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار وتحسين امكانات البلدية في جلب الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية والمناطق العمرانية في المدينة.











المصدر / فلسطين أون لاين