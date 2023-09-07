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مصاب بالسرطان

نادي الأسير: الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأسير المريض الرفاعي

07 سبتمبر 2023 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
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الأسير المريض المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

قال نادي الأسير، إنّ الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي (21 عامًا)، من بلدة كفر عين/ رام الله، باعتقاله واحتجازه فيما تسمَّى (بعيادة سجن الرملة)، وذلك رغم المخاطر المستمرة على حياته، وحاجته المّاسة لعائلته، خاصّة أن الصور الطبقية التي أجريت له مؤخرًا أظهرت أن لا تحسن على وضعه الصحيّ.

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ولفت نادي الأسير، إلى أنّ الأسير الرفاعي، بدأ بتلقي العلاج ما بين (علاج كيميائي، وبيولوجي) في شهر آذار من العام الجاري، أي بعد مضي نحو سبعة شهور من تاريخ اعتقاله في 24 أيلول 2022، وذلك رغم تأكيد التّقارير الطبيّة على مستوى الخطورة التي كان يواجهها فترة تعرّضه للاعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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