تحذير في مصر من موجة حر صحراوية تضرب البلاد

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من تعرّض البلاد لموجة صحراوية لمدَّة 48 ساعة، تعمل على رفع درجات الحرارة على جميع الأنحاء لتسجّل محافظات جنوب البلاد 46 درجة مئوية.

وكشفت خرائط الطقس عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من السبت المقبل، وتتحسَّن الأحوال الجوية خلال ساعات الليل.

وحذَّرت الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري لتسجل العظمى 85% خلال ساعات الليل، فيما تسجّل المحافظات الساحلية 90%.

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وتشهد البلاد اليوم الخميس، ارتفاعًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافَّة، حيث تسجّل درجات الحرارة في جنوب الصعيد 46 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجّل المحافظات الساحلية 36 درجة مئوية، وتصل إلى 39 درجة مئوية نهارًا في القاهرة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرّض إلى الشمس خلال فترة الظهيرة قدر الإمكان، من 12 ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وهي ساعات الذروة لأنها الفترة التي تشهد أعلى درجات حرارة خلال اليوم، لذلك "يجب ارتداء غطاء للرأس شمسية أو كاب عند الخروج، وشرب المياه والسوائل بكثرة طوال ساعات النهار والليل أيضًا، والتواجد في أماكن جيدة التهوية".

المصدر / وكالات