التوقيت الشتوي في فلسطين 2023

غزة/ محمد زقوت

قربنا من انقضاء الفترة الزمنية التي تفصلنا عن نهاية التوقيت الصيفي لهذا العام، ليحل بدلاً منه التوقيت الشتوي 2023، والذي يُعَدُّ من أكثر الفصول المحببة للعديد من الأشخاص.

خاصةً بعد موجات الحر الشديدة التي عانت منها فلسطين خلال فصل الصيف الحالي، وليزداد الشوق لاستقبال فصل الشتاء، والذي يرافقه تغيير في التوقيت من الصيفي للشتوي.

وأعلنت حكومة اشتية في جلستها رقم (172) بتاريخ 2022/08/22م، موعد التوقيت نهاية التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي في فلسطين لعدَّة أعوام قادمة من عام 2023 إلى عام 2026.

ويأتي تغيير التوقيت الصيفي في فلسطين إلى التوقيت الشتوي في نهاية فصل الصيف، وبدء فصل الشتاء، من خلال تأخير عقارب الساعة (60) دقيقة، فبدلًا من أن تكون 6 صباحاً تصبح 5 صباحاً.

وكذلك يتم تغيير التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي عند نهاية فصل الشتاء، وفي بداية فصل الربيع، من خلال تأخير عقارب الساعة (60) دقيقة، فبدلًا من أن تكون 6 صباحاً تصبح 7 صباحاً.

نقدم لكم في موقع " " قائمة بأهم الاستفسارات التي يتم البحث عنها هذا العام فيما يتعلق بالتوقيت الشتوي 2023، وتتضمن ما يلي:

متى يبدأ توقيت الشتوي 2023؟

ومن المقرَّر أن يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين لعام 2023، نهاية ليلة يوم الجمعة وصباح يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (10)، من خلال تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.

الصورة التالية توضح كيفية تأخير الساعة 60 دقيقة

متى ينتهي التوقيت الشتوي 2023؟

ينتهي العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2023 في فلسطين، نهاية شهر مارس/ آذار 2024 ويعتبر تاريخ بداية التوقيت الصيفي الجديد لعام 2024.

ما هو موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي؟

ومن المقرَّر أيضًا تغيير موعد الساعة في التوقيت الشتوي لعام 2023، في نهاية الساعة 11:59 مساءً (ليلاً) من يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (10)، وبدء الساعة 12:00 صباحًا من يوم السبت الموافق 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (10).

كم يتبقى على موعد التوقيت الشتوي 2023؟

يتبقى على موعد التوقيت الشتوي 2023 في فلسطين، ونهاية التوقيت الصيفي الحالي، قرابة واحد وعشرين يومًا (21).

في الختام، يستمر العمل بالتوقيت الشتوي مدَّة 6 شهور من بداية فصل الشتاء نهاية شهر أكتوبر (10) حتى نهاية شهر مارس (3) من كل عام، ويعتبر الأول بداية التوقيت الشتوي والأخير بداية التوقيت الصيفي.

المصدر / فلسطين أون لاين