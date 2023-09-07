وظيفة شاغرة في مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

إعلان توظيف صادر عن مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة أخصائي باطنة.

ملخص الوظيفة: الأخصائي قادر على تقديم رعاية عالية الجودة للمرضى بشكل مستقل على النحو المحدد في قدراته السريرية، مع القدرة على التواصل بشكل جيد مع الآخرين واستخدام المهارات الشخصية لتحقيق الأهداف المرجوة.

المهام والمسئوليات:

- يكون الأخصائي مسؤولاً عن تقديم الخدمات السريرية داخل مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة التأهيل والأطراف الصناعية من أجل تحقيق أعلى مستوى ممكن من رعاية المرضى مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

- الإشراف على علاج المرضى الداخليين وكذلك تشخيص وعلاج ومتابعة مرضى العيادات الخارجية.

- مناقشة الحالات كفريق عمل واحد والتواصل مع الموظفين لضمان تلبية احتياجات المرضى.

- الالتزام بسياسات وإرشادات وخطط وبرامج المستشفى.

- تقديم التقارير الخاصة بأجندة العمل والتقارير الطبية عن الحاجة لذلك.

- الاستجابة عند الاستدعاء عند طلب تقديم الخدمة تلفونيا او ميدانيا.

- توثيق كل الرعاية/ المعلومات المقدمة للمرضى في سجلهم الصحي، وفقا للمعايير المهنية ومعايير المستشفى.

مؤهلات الوظيفة

- ان يكون المتقدم حاصل على درجة البورد في الباطنة العامة - أو أنهى البرنامج التدريبي لبورد الباطنة Board Eligible

- ان لا يكون المتقدم مرتبط بوظيفية حكومية وأن يكون متفرغ للعمل في الفترة الصباحية لمدة 5أيام أسبوعيا من الأحد الى الخميس-من الساعة 8صباحاً حتى 3مساءً.

- سيتم عقد امتحان نظري ومقابلة للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط

- أي طلب لا تنطبق عليه الشروط سيتم استبعاده من دخول الامتحان

- مدة العقد 6 شهور قابلة للتمديد شرط توفر التمويل و الأداء الجيد

طريقة التسجيل

- على من تتوفر لديه المؤهلات العلمية المطلوبة التقدم بالوظيفة من خلال الرابط التالي:

http://hr.hamad.ps/public/2/applicants

- ينتهى التسجيل بتاريخ 16/9/2023