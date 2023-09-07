وثَّقَ مقطع فيديو قصير وصفه الإعلام العبري بـ"الخطيرة"، داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية.

ووفق موقع "واللا" العبري، فقد جرت أحداث شغب في قاعدة عسكرية أثناء عملية تدريب.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي: "في التوثيق (الفيديو)، الذي وصل أيضًا إلى القيادة العليا للواء جولاني، يظهر عشرات الجنود وهم يركضون ويصرخون داخل المجمع السكني في القاعدة، بينما يصرخون ويركلون ويكسرون الصناديق في المجمَّع ويقلبون الطاولات ويرمون حقائبهم الشخصية ويمزّقون الأعلام".

ونقل الموقع عن جيش الاحتلال قوله إنه "سلوك خطير، ويجري التحقيق في الحادث من قِبل القادة وسيتم التعامل معه على هذا الأساس".

فيما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه "على إثر الحادثة، تقرَّر طرد ستة متدربين وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من الدورة، بالإضافة إلى عقاب قائد الفريق".

ولم توضح المواقع العبرية اسم القاعدة العسكرية ولا سبب الشغب الذي قالت إنه حدث قبل أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين