وظيفة شاغرة في شركة سيكيورلاند للخدمات الأمنية واللوجستية

إعلان توظيف صادر عن شركة سيكيورلاند للخدمات الأمنية واللوجستية Secure Land بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة (سائق متخصص).

شروط الوظيفة:

1. ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدني.

2. أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام، ولا يزيد عن 35 عام.

3. أن يكون المتقدم سكان محافظة غزة أو محافظة الشمال فقط.

4. لديه رخصة من نوع (حمولة - عمومي – إسعاف – معدة إطفاء).

5. لديه معرفة ودراية بالصيانة الميكانيكية للمركبات.

6. لدية القدرة على تحمل ضغط العمل

7. يفضل أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية ( قراءة – كتابة).

8. يفضل أن يكون لديه خبرة سابقة في المجال لا تقل عن (2) سنة.

9. يكون حسن المظهر.

10. يتمتع بصحة جسدية جيدة.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

1. صورة عن آخر شهادة علمية إن وجد.

2. شهادة حسن سير وسلوك.

3. شهادة خلو أمراض.

4. صورة عن الهوية الشخصية لا يزيد إصدارها عن (10) سنوات.

5. صورة شخصية عدد"2".

6. صور عن شهادات دورات إن وجد.

7. صورة عن رخصة قيادة سارية المفعول.

8. صورة عن شهادات الخبرة إن وجد.

طريقة التسجيل

1. يقدم الطلب من خلال الحضور الشخصي لمقر الشركة وتعبئة نموذج طلب التوظيف مع ضرورة إحضار كافة الثبوتيات والوثائق المطلوبة حسب ما تم ذكره.

2. يتم إستقبال الطلبات بالحضور شخصياً لمقر الشركة وذلك يومياً إبتداءً من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة (09:00) وحتى الساعة (14:00).

3. آخر موعد للتسجيل هو يوم الأحد الموافق 24/9/2023

• العنوان: مدينة غزة - حي الرمال الجنوبي - شارع الشهداء - عمارة البدرساوي 3 - الطابق الأرضي .

• للإستفسار: الإتصال على الأرقام التالية: هاتف أرضي: 2886633-08 / رقم محمول: 0595944544 او بريد إلكتروني[email protected]

• ملاحظة/ لن يتم قبول أي طلب غير مستوفي كافة الشروط المطلوبة