اليابان تطلق صاروخًا يحمل مركبة للهبوط على القمر 

أطلقت اليابان صاروخ "H2A" حامل مركبة "SLIM" التابعة لوكالة أبحاث الفضاء اليابانية، من أجل الهبوط على القمر.

وجرت عملية الإطلاق صباح الخميس، من مركز تانيغاشيما للفضاء في منطقة كاقوشيما جنوب غربي اليابان.

ويحمل الصاروخ المركبة "SLIM" التي تهدف لاختبار تقنيات الهبوط الدقيقة على سطح القمر.

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ويبلغ ارتفاع المركبة 2,4 متر وعرضها 2,7 متر، ووزنها 700 كيلوغرام، ومن تصنيع شركة ميتسوبيشي.

ومن المخطَّط أن تدخل مركبة الهبوط في مدارها حول القمر في فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، وأن تصل إلى سطح القمر في غضون ما بين 4 إلى 6 أشهر.

وسيتم استخدام الملاحظات والبيانات المتعلقة بالقمر القادمة من المركبة في مشروع "أرتميس" المتواصل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر / الأناضول