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إصابة مجنَّدة إسرائيلية خلال مواجهات في مخيم الدهيشة

07 سبتمبر 2023 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
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مجندة إسرائيلية (أرشيف)

أصيبت مجنَّدة إسرائيلية بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة في بيت لحم، فجر اليوم.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، أصيب على إثرها شاب بالرصاص الحي في القدم، والعشرات بالاختناق. 

واستهدف الشباب الثائر آلية لجيش الاحتلال بالزجاجات الحارقة ما أدَّى لاشتعال النيران فيها، في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال في المخيم عامر ضراغمة، وسليمان هيثم مزهر، ووسام عبد الرحمن الحسنات، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

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وطالت الاعتقالات في بيت لحم محمد حميدة وتقي الدين مناصرة من بلدة الدوحة، وعلي كامل عساكرة من منطقة العساكرة شرق المدينة.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 11عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها عملية طعن أدَّت لإصابة 3 مستوطنين، وعمليتان إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية، ومواجهات في 6 نقاط متفرقة.

ووثَّق مركز "معطى" (859) عملاً مقاوماً خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل (5) إسرائيليين، وإصابة (58) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (37) قتيلاً

المصدر / فلسطين أون لاين
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