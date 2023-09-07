حكومة الاحتلال تشرعن 3 بؤر استيطانية بالضفة الغربية

أعلن وزير المالية في حكومة المتطرفين الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، قرار السلطات بشرعنة 3 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش عبر منصة "اكس" إن البؤر الاستيطانية هي "افيغيل" و"اصائيل" في جنوبي الضفة الغربية و"بيت هوغلا" في غور الأردن.

وأضاف: "تحدث أشياء عظيمة في المستوطنات، وتشجع الحكومة سياسة يمينية وصهيونية وقومية ترى في تطوير المستوطنات في الضفة الغربية رصيدا لدولة (إسرائيل).

وتابع سموتريتش: "لقد وعدنا الجمهور بتغيير السياسة، نحن نتقدم ببطء. تهانينا للسكان ولحركة الاستيطان بأكملها".

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من جهتها، قالت القناة السابعة التابعة للمستوطنين، مساء أمس الأربعاء، إن قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي وقع، الأربعاء، على قرار لبدء عملية تنظيم البؤر الاستيطانية.

والبؤر الاستيطانية هي المستوطنات الصغيرة التي أقيمت في الضفة الغربية على أراض فلسطينية.

وحسب معطيات حركة "السلام الآن"، اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان، فإنه منذ مطلع العام الجاري دفعت حكومة نتنياهو الحالية مخططات لإقامة 12 ألفا و885 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ووثقت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المعارضة للاستيطان، وجود 146 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين