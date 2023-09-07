"التعليم" تعلن عن موعد التسجيل وعقد امتحان المستوى 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي موعد التسجيل للراغبين في تقديم امتحان المستوى للعام 2024 حيث سيبدأ التسجيل للامتحان اعتباراً من صباح يوم الأحد 1/10/2023 وحتى نهاية دوام يوم الخميس 12/10/2023.

ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل التوجه لمقرات مديريات التعليم بمحافظات قطاع غزة مصطحبين أوراقهم الثبوتية وهي شهادة مدرسية لآخر صف أنهاه المشترك مصدقة حسب الأصول، وشهادة الولادة الأصلية أو صورة مصدقة عنها، و4 صور شخصية حديثة ملونة، ورسم الاشتراك وقدره 200 شيكل.

وقالت الوزارة إنه سيسمح التقدم لهذا الامتحان كل فلسطيني يقل مؤهله العلمي عن الصف التاسع الأساسي بنجاح، بشرط أن يكون قد أنهى الصف السادس بنجاح أو ما يعادله على أن لا يقل عمره عن 16 عامًا في 1/1/2024.

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وأضافت الوزارة أنه سوف يعقد الامتحان وفق منهاج الصف التاسع الأساسي في مباحث اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة.

وبينت أن المشترك الناجح سيمنح شهادة مصدقة تفيد بنجاحه في امتحان المستوى وتؤهله هذه المصدقة للالتحاق بالصف العاشر الأساسي في المدارس النظامية للعام الدراسي 2023/2024 على ألا يزيد عمره عن 18 عاماً، أو تؤهله للتقدم لامتحان الثانوية العامة على أن لا يقل عمره عن 19 عاما في 1/1 من العام الذي يرغب التقدم فيه للامتحان.

وأوضحت الوزارة أنه ستكون نتيجة المشترك في الامتحان ناجح أو راسب ولا استكمال للمشترك الراسب ولا يتم منح أية وثيقة للمشترك الراسب.

وسيبدأ امتحان المستوى يوم الاثنين 23/10/2023 الساعة التاسعة صباحاً في أربعة مراكز على مستوى الوطن هي غزة وخان يونس ورام الله ونابلس والخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين