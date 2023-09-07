إيلون ماسك يقترض مليار دولار من "سبيس إكس"!

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، طلب من شركته المصنعة للصواريخ، الحصول على قرض بمليار دولار، في الوقت الذي كان يستحوذ فيه على شركة التواصل الاجتماعي تويتر، التي تغير اسمها لاحقاً إلى "إكس".

وكان إيلون ماسك أبرم في العام الماضي صفقة بقيمة 44 مليار دولار لتحويل "تويتر" إلى شركة خاصة واستحوذ على ملكية منصة التواصل الاجتماعي بإقالة كبار المسؤولين التنفيذيين على الفور.

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وتوعد الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X بمقاضاة إحدى المنظمات الحقوقية بتهمة التشهير، وذلك بعد اتهامها له بمعاداة السامية.

وقال إيلون ماسك، إنه يخطط لرفع دعوى تشهير ضد منظمة "رابطة مكافحة التشهير" بعد أن زعم أن المنظمة ساهمت بشكل مباشر في انخفاض عائدات إعلانات المنصة.

المصدر / وكالات