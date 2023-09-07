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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين برام الله ويحرقون أشجارًا بالخليل

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بالفيديو مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين برام الله ويحرقون أشجارًا بالخليل

07 سبتمبر 2023 . الساعة 01:08 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هاجمت مجموعات المستوطنين، الليلة، مركبات وممتلكات المواطنين في رام الله والخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أضرموا النار بأشجار الزيتون في أراضي المواطنين بمنطقة تل الرميدة وسط الخليل.

وأوضحت المصادر أن مجموعة أخرى من المستوطنين هاجمت سيارات المواطنين عند مستوطنة شيلو شرق محافظة رام الله والبيرة.

فيما أصيب الشاب وسام الخطيب بجروح خطيرة، من بلدة العيساوية بالقدس المحتلة بعد الاعتداء عليه من المستوطنين بأدوات حادة.

وتتصاعد اعتداءات قطعان المستوطنين، بحماية من قوات الاحتلال، على الأهالي وممتلكاتهم في مدن وقرى الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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