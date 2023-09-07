مقتل طفل في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

قتل الفتى عمر مراعنة (17 عامًا)، مساء الأربعاء، في جريمة إطلاق نار جديدة ارتكبت في قرية الفريديس بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأظهر توثيق مصور تعرض الضحية لإطلاق نار بينما كان على متن دراجة هوائية، إذ أطلق جناة النار عليه خلال محاولته الفرار.

اقرأ أيضا: "عائلة الافرنجي" تدعو لفتح تحقيق وطني في ظروف وفاة ابنها بالداخل



ونقل الطفل بحالة خطيرة إلى المستشفى، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي وقت سابق، من نفس اليوم قتل الشاب عزمي الشمالي (29 عامًا) وأصيب آخران بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت، في مدينة الرملة.

اقرأ أيضا: بالفيديو قتيلان جديدان في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل صباح اليوم



وأفادت مصادر محلية بأن جريمة إطلاق نار ارتكبت في حي الجواريش بمدينة الرملة، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة بين متوسطة وحرجة، جرى نقلهم إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاة الشاب الشمالي متأثرًا بإصابته.

وعثر على مركبة وقد أضرمت فيها النيران في موقع قريب، ويشتبه بأنها استخدمت في تنفيذ الجريمة.

بينما ارتكبت جريمة في قرية أبو سنان، راح ضحيتها الشقيقان يحيى (28 عامًا) وعمر كارم سعدي (23 عامًا) من جديدة المكر.

ومنذ مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري قتل 8 أشخاص في جرائم إطلاق نار نفذت في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين