البرهان يصدر مرسومًا دستوريًا بحل قوات الدعم السريع

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مرسومًا دستوريًا يُقضي بحل قوات الدعم السريع.

وأمر البرهان القيادة العامة للقوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرار.

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يأتي هذا القرار استنادًا إلى تداعيات تمرد قوات الدعم السريع وانتهاكاتها الجسيمة ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية في البلاد، ومخالفتها لأهداف ومبادئ إنشائها وفقًا لقانون قوات الدعم السريع لعام 2017.

وتشهد السودان اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، حيث قامت قوات الدعم السريع بهجمات مدفعية على سلاح المهندسين التابع للجيش في أم درمان.

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من جهته، قام الجيش بقصف مواقع لقوات الدعم السريع في مناطق متعددة وسط الخرطوم، مع سماع دوي انفجارات قوية وتصاعد أعمدة الدخان، وقد قصف الجيش أيضًا مواقع للدعم السريع باستخدام الطائرات المسيرة في مناطق شرق النيل والجريف غرب جنوب شرق الخرطوم.

فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، تمثل الأحداث الأخيرة تهديدًا كبيرًا للمدنيين، وقد أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

المصدر / وكالات