إصابة 3 مستوطنين و11 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 11عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها عملية طعن أدت لإصابة 3 مستوطنين، وعمليتان إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية، ومواجهات في 6 نقاط متفرقة.

وأصيب ثلاثة مستوطنين بيهم إصابة خطيرة في عملية طعن في باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

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وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في بيت فوريك شرق نابلس.

وأطلق المقاومون النار بشكل متكرر على قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، وألقوا عبوات ناسفة على حاجز "دوتان" العسكري.

واندلعت مواجهات في 6 مناطق متفرقة، شهدتها جنين وطولكرم ونابلس وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

ووثق مركز "معطي" (859) عملاً مقاوماً خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل (5) إسرائيليين، وإصابة (58) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (37) قتيلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين