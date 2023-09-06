تنويه مهم بشأن فصل أحد خطوط الكهرباء

نشرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، مساء اليوم الأربعاء، تنويها مهما بشأن فصل أحد الخطوط المغذية لقطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان لها: "ننوه إلى أنه سيتم فصل خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال يوم غد الخميس الموافق 7/9/2023م، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر (8:30- 16:00)".

وعزت الفصل لأعمال صيانة سيتم إجرائها في محطة التحويل الرئيسية بمدينة المجدل في الداخل المحتل.

وأشارت إلى أن قدرة الخط (12) ميجاوات، داعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، "حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين