فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تنويه مهم بشأن فصل أحد خطوط الكهرباء

لبنان.. ما هو مصير العام الدراسي الجديد لطلاب مخيم "عين الحلوة"؟

الأسير القسامي المقدسي أيمن سدر يشهر كتابه "دراسات في الأسر"

تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع المغربي نايف أكرد

المنتخب الأولمبي يحقق فوزا قاتلا على البحرين

خويص: الفترة القادمة عصيبة على الأقصى وتستوجب تكثيف الرباط والاعتكاف

رسالة من موهبة ريال مدريد لكيليان مبابي

"عائلة الافرنجي" تدعو لفتح تحقيق وطني في ظروف وفاة ابنها بالداخل

مقتل شخص وإصابة اثنين في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

مشاركون يوصون بالحدّ من العنف ضد النساء ذوات الإعاقة بفلسطين

تنويه مهم بشأن فصل أحد خطوط الكهرباء

06 سبتمبر 2023 . الساعة 22:47 بتوقيت القدس
...

نشرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، مساء اليوم الأربعاء، تنويها مهما بشأن فصل أحد الخطوط المغذية لقطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان لها: "ننوه إلى أنه سيتم فصل خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال يوم غد الخميس الموافق 7/9/2023م، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر (8:30- 16:00)".

وعزت الفصل لأعمال صيانة سيتم إجرائها في محطة التحويل الرئيسية بمدينة المجدل في الداخل المحتل.

وأشارت إلى أن قدرة الخط  (12) ميجاوات، داعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، "حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شركة الكهرباء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة