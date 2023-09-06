تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع المغربي نايف أكرد

كشف خبير الانتقالات الشهير، الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن نادي الاتحاد السعودي ليس لديه أي فرصة في التعاقد مع مدافع وست هام، المغربي نايف أكرد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقًا لما أورده رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، فإن أكرد سعيد للغاية مع وست هام، كما أن النادي الإنجليزي مُتمسك باستمراره، ورفض عرضًا من الاتحاد للتعاقد مع اللاعب هذا الصيف، مُعتبرًا إياه أفضل قلب دفاع بالفريق.



وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد ذكرت أن الاتحاد يحاول التعاقد مع أكرد، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، يوم الخميس 7 سبتمبر/ أيلول، حيث يسعى العميد لدعم خط دفاعه بلاعب أجنبي.



ويضم الاتحاد بين صفوفه العديد من نجوم كرة القدم، الذين حضروا للنادي الجداوي هذا الصيف على غرار المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نغولو كانتي، بالإضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو.



واستهل الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" بتحقيق الانتصار خلال 4 جولات متتالية، قبل خسارة مواجهة الكلاسيكو في الجولة الخامسة بنتيجة (4-3) أمام الهلال، ويحتل الفريق الاتحادي المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة.



يُذكر أن أكرد، صاحب الـ27 عامًا، حضر إلى وست هام قادمًا من رين الفرنسي صيف العام الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لتقارير صحفية، ويُعتبر الدولي المغربي من أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وُتوج اللاعب في موسمه الأول مع وست هام بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وعلى الصعيد الدولي، كان أكرد أحد أهم الأعمدة الأساسية في تشكيلة المنتخب المغربي التي حققت المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022.

المصدر / فلسطين اونلاين