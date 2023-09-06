المنتخب الأولمبي يحقق فوزا قاتلا على البحرين

غزة/ وائل الحلبي:

حقق المنتخب الأولمبي فوزا مستحقا على مضيفه البحريني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في العاصمة البحرينية المنامة، في افتتاح تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

الأولمبي حصل على ثلاثة نقاط هامة في مشواره بالتصفيات، قبل مواجهة المنتخب الياباني يوم السبت القادم.

الفدائي دخل المباراة بضغط مبكر وحاول الوصول لمرمى البحرين لكن بدون خطورة حقيقية على المرمى، قبل أن يظهر أصحاب الأرض في أول تهديد حقيقي من تسديدة عبد الله السبيعي الذي راوغ الحارس وسدد الكرة بجانب القائم.

خالد النبريص كاد أن يتقدم للمنتخب الأولمبي بعدما وصلته الكرة داخل الصندوق لولا تدخل الدفاع الذي حول الكرة إلى ركلة ركنية، قبل أن يغادر النبريص المباراة بسبب الإصابة ودخل سامر زبيدة بدلا منه.

تجددت محاولات الأولمبي وكان زيد القنبر قريبا من التقدم بتسديدة قوية علت المرمى بقليل، ليعود زميله محمد ديرية ويسدد كرة قوية حولها الدفاع إلى ركلة ركنية.

وجدي نبهان أرسل كرة مخادعة من ركنية حولها الحارس بصعوبة إلى ركلة ركنية، وعاد نبهان ونفذ الركنية الثانية بنفس الطريقة لولا براعة الحارس التي حرمت الفدائي الأولمبي من هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

حاول الكابتن إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب الأولمبي تنشيط الجانب الهجومي ودفع بالثنائي مهند حسنين وأنس بني عودة، وسعى المنتخب البحريني لاستغلال حالة التراجع التي مر بها الأولمبي مع بداية الشوط وسدد عبد الله السبيعي كرة زاحفة تألق الحارس عبد الهادي ياسين في التعامل معها.

هدأت وتيرة اللعب في ظل التحفظ الدفاعي من المنتخبين خشية تلقي هدف، وتأثر اللاعبين بدرجات الحرارة المرتفعة.

زاد أصحاب الأرض من محاولاتهم في الدقائق الأخيرة في ظل التبديلات التي أجراها مدرب البحرين لتنشيط الجانب الهجومي، لكن هذا الاندفاع انقلب بشكل عكسي عليهم في ظل انطلاقات مهاجمي الأولمبي المرتدة.

مرتدات الفدائي أسفرت عن هدف الفوز الذي سجله زيد القنبر بعد تمريرة رائعة من البديل محمد صندوقة لتمر من المدافع إلى القنبر الذي انفرد بالحارس ووضع الكرة زاحفة في الشباك (90+1)، حاول منتخب البحرين تدارك الموقف وتعديل النتيجة على أقل تقدير لكن صلابة مدافعي الأولمبي كانت حاضرة في كل تلك المحاولات، لينتهي اللقاء بفوز ثمين للمنتخب الأولمبي الفلسطيني بهدف دون رد لنظيره البحريني.

المصدر / فلسطين أون لاين