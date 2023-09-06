رسالة من موهبة ريال مدريد لكيليان مبابي

وجَّه المهاجم البرازيلي إندريك فيليبي، مهاجم بالميراس الحالي الذي سينتقل إلى ريال مدريد في صيف عام 2024، رسالة إلى الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مصرحًا برغبته في اللعب إلى جواره في النادي الملكي، في ظل الارتباط الكبير للنجم الباريسي بالانتقال مجانًا إلى المرينغي في يونيو/ حزيران العام المُقبل.



وقال إندريك في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أود اللعب مع فينيسيوس جونيور ومبابي في ريال مدريد، سيكون أمرًا رائعًا، كلاهما مذهلان، وسأكون سعيدًا حقًا باللعب مع هؤلاء اللاعبين الكبار".



وأضاف المراهق ذو الـ"17" عامًا: "كيليان مبابي لاعب رائع، يتفوق على الجميع، وحاسم ومُذهل وسريع للغاية ويراوغ بطريقة رائعة للغاية، وبات أفضل في المراوغات".



وكشف كواليس حديثه مع فينيسيوس جونيور عن وصوله المرتقب إلى ريال مدريد، وذلك بقوله: "لقد أخبرني أنني سأستمتع بوقتي في ريال مدريد، وسيكون ذلك أبرز ما في مسيرتي".



وأضاف: "أعمل كل يوم من أجل الوصول إلى ريال مدريد وأنا مستعد لمساعدة الفريق، ومعتاد على الضغوط، بالفعل الأمر ليس لطيفًا (الضغوط) ولكن يجب أن أتعامل مع ذلك".



وعن صفاته في الملعب، أردف بالقول: "أنا مهاجم رقم 9 وأحب اللعب في مركز 10؛ لقد أحببت بنزيما منذ السنوات التي قضاها في ليون، عندما غادر كريستيانو رونالدو، أصبح لاعبًا آخر، وهدافًا، وقدم التمريرات الحاسمة، لقد شاهدته كثيرًا، بالنسبة لي هو لاعب ملهم للغاية".



وختم تصريحاته بالحديث عن رغبته في تمثيل السيليساو في أولمبياد 2024 قائلًا: "يتحدث الناس معي عن كأس العالم 2026، لكنني أريد أن ألعب في أولمبياد 2024 أولًا، وآمل في أن أحصل على هذه الفرصة".



ويتمتع إندريك بفنيّات مميزة وقوة بدنية استثنائية بالنسبة إلى عمره، بالإضافة إلى السرعة والقدرة على التسديد بالقدمين، وبات ثالث مراهق برازيلي بمركز المهاجم يوقّع مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وهو ما يزال قاصرًا.



وأصبح ريال مدريد مؤخرًا يتعاقد مع لاعبين شباب من الدوري البرازيلي، حيث ضم فينيسيوس ورودريغو غوس وراينير خيسوس، وغيّر النادي سياسته بضم لاعبين شباب، في ظل ارتفاع القيمة السوقية للاعبين في أوروبا.



يُذكر أن إندريك لا يُمكنه مغادرة فريقه والانتقال إلى نادٍ أجنبي حتى يبلغ 18 عامًا، ولكنه يستطيع توقيع اتفاق مبدئي مع أي نادٍ يريده دون الانضمام إليه إلا بعد بلوغه السن القانونية، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لذا سينضم إلى ريال مدريد في يوليو 2024.

المصدر / فلسطين اونلاين