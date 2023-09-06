موعد عودة أراوخو للمشاركة مع برشلونة

قال أدريا ألبيتس، الصحفي الموثوق في إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن رونالد أراوخو مدافع برشلونة اقترب من العودة إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الجاري.



وكتب ألبيتس عبر صفحته الرسمية بمنصة (إكس "تويتر" سابقًا): "رونالد أراوخو بعيد جدًا عن مواجهة ريال بيتيس بعد فترة التوقف الدولي الحالية".



وأضاف: "توضح مصادر في غرفة تبديل الملابس أنه من المتوقع ظهور أراوخو لأول مرة في دوري أبطال أوروبا يوم 19 سبتمبر ضد فريق أنتويرب البلجيكي، إذ ما زال يحتاج نحو أسبوعين للتعافي".



وكان المدافع الأوروغواياني قد خرج مصابًا خلال مباراة فريقه برشلونة أمام توتنهام هوتسبير في نهائي كأس خوان غامبر الودية، قبل أيام من انطلاق الموسم الحالي.



وقال النادي الكتالوني، وقتها: "تعرض أراوخو لإصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه اليسرى، وسيغيب لفترة ستتحدد حسب سرعة تعافيه".



وتلتزم إدارة برشلونة أسلوب الحذر الشديد تجاه إصابات لاعبها الذي غاب الموسم الماضي عن فترات مهمة لذات السبب (لعب 22 مباراة من أصل 38 في الدوري).



ونجحت إدارة البارسا نهاية الموسم الماضي، في تجديد عقد المدافع الأوروغواياني حتى عام 2026، لتقطع الطريق أمام الأندية المهتمة به بعد التألق اللافت الذي أظهره مع البلوغرانا.





المصدر / فلسطين اونلاين