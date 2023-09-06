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مقتل شخص وإصابة اثنين في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

06 سبتمبر 2023 . الساعة 20:26 بتوقيت القدس
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سيارة تشتعل فيها النيران قرب موقع الجريمة في الرملة

قتل شخص وأصيب آخران بجروح وصفت بالخطيرة والمتوسطة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت، مساء اليوم الأربعاء، في حي "الجواريش" بمدينة الرملة، في الداخل المحتل.

وقالت شرطة الاحتلال، إن جريمة إطلاق النار أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، تراوحت بين متوسطة وحرجة.

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ولفتت إلى أنه عثر على مركبة، وقد أضرمت فيها النيران في موقع قريب، ويشتبه بأنها استخدمت في تنفيذ الجريمة.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل، منذ مطلع العام الجاري، إلى 162 قتيلا بينهم تسع نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الداخل المحتل #الرملة #جرائم القتل في الداخل

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