"جماعات الهيكل" تتجهز لاقتحاماتٍ واسعة تبدأ منتصف هذا الشهر تزامنًا مع الأعياد التوراتية

تتجهّز جماعات الهيكل المزعوم لأكبر حشدٍ للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مستغلين موسم الأعياد التوراتية الذي سينطلق منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.

ويحتفل المستوطنون بـعيد "رأس السنة العبرية" في الخامس عشر من سبتمبر الحالي ويستمرُ ليومين، حيث يتم التجهيز لاقتحامات كبيرة من المستوطنين وقادة الاحتلال للمسجد الأقصى والبلدة القديمة.

ويلي "رأس السنة العبرية، "عيد الغفران" في الرابع والعشرين من سبتمبر، ويستمرُ لأسبوع، وينفذ فيه المستوطنون اقتحامات واسعة للأقصى، ثم يليه "عيد العرش" في التاسع والعشرين من سبتمبر ويستمر ليومين، حيث ينفذ المستوطنون في "عيد الغفران" اقتحامات ضخمة للأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية.

وفي السادس من أكتوبر وهو اليوم السابع من "عيد العرش" يؤدي المستوطنون طقوسًا تلمودية، كما هو الحال في اليوم الذي يليه ويطلق عليه المستوطنون "بهجة التوراة".

وتستمر الأعياد التوراتية من الثامن من أكتوبر، وحتى ما يسمى "عيد الأنوار" في الثامن من ديسمبر، حيث يحاول المستوطنون اقتحام الأقصى بكثافة شديدة وتنفيذ طقوس تلمودية داخل الأقصى وعلى بواباته.

وتحاول جماعات الهيكل خلال الأعياد التوراتية، فرض وقائع جديدة في القدس، من خلال أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها.

تصعيد للحربِ الدينية

ويقودُ هذه الأعياد حاخامات يمينية متطرفة في تصعيد كبير للحرب الدينية على أقدس المقدسات الإسلامية في فلسطين، بدعم غير مسبوق من حكومة الاحتلال.

وتأتي هذه الأعياد في ذروة صعود تيار الصهيونية الدينية وجماعات الهيكل التي تشكل واجهة هذا التيار في العدوان على المسجد الأقصى المبارك.

وتصعد حكومة الاحتلال ممارساتها ضد المقدسيين تحت حجة العبادة اليهودية، في ظل تصاعد أداء الطقوس الدينية التوراتية بحماية قوات الاحتلال.

تهيئة المنطقة للأعياد

المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، أكد أن الاحتلال بدأ منذ فترة تكثيف التشديدات ووضع العراقيل أمام الوافدين للمسجد الأقصى المبارك.

وبين أن الاحتلال يهيئ المنطقة للأعيادِ التوراتية المرتقبة حيث ستشهد اقتحام المستوطنين للأقصى.

وأشار إلى أنّ المستوطنين ينوون رفع وتيرة الانتهاكات داخل المسجد الأقصى في الأعياد القادمة قريبا.

الأقصى خط أحمر

وكانت حركة حماس قد حذرت من مخططات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد المسجد الأقصى المبارك، وتعزيز قبضة الاحتلال على المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن بدء الأعياد اليهودية قد شهد زيادة ملحوظة في أعمال الاقتحامات والجرائم في المسجد الأقصى، محذرةً من تداعيات هذه الأحداث.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني والمقاومة لن يسمحوا بأي عدوان على المسجد الأقصى أو تجاوز للخطوط الحمراء.

وشددت على أن القدس ستظل مفجرة الثورات والانتفاضات، وأن المسجد الأقصى يعد خطًا أحمر لا يمكن التعدي عليه، محذرة من أن أي تصعيد في العدوان على المسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية سيفتح باب المعركة المفتوحة في كل الساحات.

الرباط لمواجهة مخططات الاحتلال

بدوره، قال الباحث المقدسي جمال عمرو، إن الاحتلال يستغل الأعياد التوراتية كغطاءٍ لتنفيذ تصعيده ضد القدس والمقدسيين.

ونوه إلى أن حكومة الاحتلال تصعد من ممارساتها وانتهاكاتها ضد المقدسيين تحت حجة العبادة اليهودية، وما يجري هو ليس مجرد زيادة في أعداد المقتحمين فحسب، بل هناك تصاعد واضح في أداء الطقوس الدينية التوراتية اليهودية علنًا وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وشدد على أن الاعتكاف في المسجد الأقصى هو السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال في المسجد، وصد الاقتحامات.

المصدر / فلسطين أون لاين