الضفة الغربية.. "حراك المعلمين" يعلن عن إضراب تحذيري هذا الشهر

أعلن حراك المعلمين الموحد، اليوم الأربعاء، عن إضراب تحذيري خلال الشهر الجاري، وذلك عقب تنصل حكومة اشتية من الالتزام بتنفيذ مطالبهم.

وقال الحراك في بيان له، إن "الإضراب سيكون بعد الحصة الرابعة لكل المراحل، ومقاطعة الأعمال الكتابية وكل الإجراءات المتعلقة بمكاتب التربية والتعليم من إشراف ودورات منهجية وغير منهجية".

وأكد أن هذه الخطوة جاءت "لقرع ناقوس الخطر لدى الجهات المسؤولة وأولياء الأمور بأن البلد تتجه للهاوية وعلينا جميعا وضع حد للعقوبات المالية والإدارية الموجهة للمعلمين والاجتزاء من رواتبهم لمدة تزيد على العامين".

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وأشار البيان إلى أن قرار الإضراب اتخذ رفضاً للعقوبات التعسفية بحق المعلمين وضد التغول على حقوقهم وحرياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين