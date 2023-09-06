ماذا قال ناصر الخليفي عن مبابي؟

امتدح القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، نجم الفريق وهدافه كيليان مبابي، رغم توتر علاقته باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدًا بدء عهد جديد في نادي العاصمة الفرنسية يركز فيه الفريق على الأداء وأسلوب اللعب.



وقال الخليفي في حوار مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية التي تطرقت إلى العاصفة التي حصلت بينهما في الآونة الأخيرة: "كيليان مبابي لاعب استثنائي وشخص رائع، كما أن لدينا مدربًا رائعًا ومديرًا رياضيًّا مميزًا، وأنا سعيد جدًّا بالروح الموجودة في باريس سان جيرمان".



وتطرق الخليفي إلى الأوضاع في باريس سان جيرمان الفترة الماضية: "لم يكن باريس سان جيرمان فريقًا متحدًا إلى هذا الحد من قبل، داخل الملعب وخارجه، رأينا ذلك في نهاية الأسبوع الماضي ضد ليون".



وعن الفريق في الفترة الحالية شدد: "في عهد باريس سان جيرمان الجديد، سنركز بشكل أقل على النتائج، أكثر تركيزنا سيكون على الأداء وأسلوب لعبنا، إذا فعلنا هذا فستأتي النتائج بعد ذلك".



وتطرق الحوار إلى فوز "شركة قطر للاستثمارات" بحصة أقلية تبلغ 21.7% من نادي سبورتينغ براغا، مؤكدًا "أن الاستثمار يؤتي ثماره في ظل تأهل النادي البرتغالي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا".



ولم تتضح معالم مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان، بعدما رفض في وقت سابق تمديد عقده لعام إضافي، كما أعلم إدارة ناديه برغبته في الرحيل مع نهاية الموسم الحالي؛ ما أقحمه في دوامة من المشكلات مع إدارة النادي، وبالتحديد مع رئيسه، ما جعل اللاعب يضييع جزءًا مهمًا من التحضيرات مع الفريق الأول.



انضم مبابي إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، قادمًا من نادي موناكو، وسجل حتى الآن 217 هدفًا وقدّم 98 تمريرة حاسمة خلال 263 مباراة ويُعَد الهداف التاريخي لناديه.

المصدر / فلسطين اونلاين