الاحتلال يسلم 23 إخطارا بوقف العمل والبناء غرب سلفيت

سلمت سلطات الاحتلال، إخطارات بوقف "العمل والبناء" لعدد من المنازل والمنشآت الزراعية والطرق في بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت، شمالي الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان، إبراهيم عاصي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن "قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية والشمالية والشمالية الجنوبية بالبلدة، وسلمت 23 إخطارا لمنازل ومنشآت، وغرف زراعية، وطرق زراعية، ومكب للنفايات".

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وأوضح أن "الإخطارات تتضمن وقف العمل والبناء بهذه المباني بحجة وجودها بمناطق مصنفة (ج)".

وأشار عاصي إلى أن "مجموع الاخطارات التي تم تسليمها منذ نهاية عام 2022 ولغاية اليوم بلغت ما يقارب الـ100 إخطار في البلدة وحدها".

المصدر / فلسطين أون لاين