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الكويت: موقفنا ثابت في دعم الحق الفلسطيني

06 سبتمبر 2023 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
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أكدت دولة الكويت، على موقفها "الثابت والتزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، اليوم الأربعاء، خلال أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ160.

وقال الصباح إن "القضية الفلسطينية تظل في واجهة القضايا التي تشهدها منطقتنا العربية، خاصةً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرار الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف".

وأضاف أن الكويت "قامت بتقديم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية من أجل اصدار المحكمة فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الكويت #الاحتلال #الشعب الفلسطيني

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