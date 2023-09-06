إصابة ثلاثة مستوطنين في عملية طعن بالقدس

أصيب 3 مستوطنين، أحدهم جراحه خطيرة، في عملية طعن، نفذت قبل عصر اليوم الأربعاء، قرب باب الخليل في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن 3 مستوطنين أصيبوا جراء العملية، واصفةً إصابة أحدهم بأنها خطيرة.

وبينت الإذاعة العبرية، أن منفذ العملية مصاب بجروح، وحالته الصحية غير معروفة حتى اللحظة، وتم اعتقاله، ويبلغ 17 عاما.

ووفق معطيات فلسطينية، نفذ المقاومون والشباب الثائر 859 عملاً مقاوماً، أسفرت عن مقتل 5 صهاينة، وإصابة 58 آخرين بجراح مختلفة، ليرتفع قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى 37 قتيلاً.

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وخلال النصف الأول من العام الجاري 2023، قتل 26 صهيونياً أغلبهم من الجنود، فيما أصيب أكثر من 243 آخرين، في 6704 أعمال مقاومة، منها 841 عملية إطلاق نار، و19 عملية طعن أو محاولة طعن، و11 عملية دهس أو محاولة دهس، إضافة إلى عمليتي إطلاق صواريخ و9 عمليات إسقاط طائرات استطلاع.

المصدر / فلسطين أون لاين