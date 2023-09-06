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الحارس الدنماركي شمايكل ينتقل للدوري البلجيكي

06 سبتمبر 2023 . الساعة 15:31 بتوقيت القدس
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الحارس الدنماركي شمايكل ينتقل للدوري البلجيكي

أعلن أندرلخت البلجيكي تعاقده مع الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل لمدة موسم واحد قابلة للتجديد لسنة أخرى، وذلك بعد أيام قليلة من فسخ عقده مع نيس الفرنسي.

بدأ شمايكل البالغ من العمر 36 عامًا مسيرته اليافعة في مانشستر سيتي الانكليزي، وشارك في أكثر من 90 مباراة دولية مع الدنمارك ولعب ما يقارب 500 مباراة في الدوري الإنكليزي، خصوصًا مع ليستر سيتي الذي فاز معه بالدوري الممتاز في مفاجأة كبيرة عام 2016.

خاض الموسم المنصرم مع نيس، الا انّ مدرب الاخير الجديد الايطالي فرانسيشكو فاريولي منح المركز الرئيسي للحارس البولندي مارسين بولكا، لتتيح إدارة النادي خيار الرحيل لشمايكل.

بالنسبة لأندرلخت، كانت هذه "فرصة استثنائية لجلب حارس مرمى يتمتع بمهارة كبيرة"، كما علق المدير الرياضي ياسبر فريدبيرغ في بيان صحافي للنادي البلجيكي نشر مساء الثلاثاء.

وأضاف "وصول كاسبر جزء من رغبتنا في خلق المنافسة في جميع المراكز. يمكنه أن يعلمنا الكثير من الأشياء بفضل خبرته".

من جهته، قال كاسبر شمايكل، نجل الحارس الاسطوري لمانشستر يونايتد بيتر شمايكل، إنه "متحمس". وأشار إلى أن "أندرلخت ناد عظيم ولا يزال العديد من زملائه السابقين يتحدثون عن هذا النادي بمديح كبير".

المصدر / فلسطين اونلاين
#نيس #الدوري البلجيكي #الحارس الدنماركي شمايكل

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