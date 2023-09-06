منتدى الإعلاميين يدين اعتقال وتعذيب الصحفي جراح خلف

أدان منتدى الإعلاميين، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات اعتقال أجهزة السلطة الصحفي جراح خلف، الذي يتعرض للضرب والشبح خلال التحقيق معه، بحسب مصادر حقوقية.

وقال المنتدى، في بيان صحفي: "إن الصحفي جراح خلف مضرب عن الطعام والماء لليوم الثالث على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي لدى جهاز الاستخبارات".

وأشارت إلى تعرضه لمضايقات خلال ممارسة عمله، وتهديده بالاعتقال وتحويله إلى سجن أريحا التابع للسلطة خلال الفترة الماضية.

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ودعا المنتدى، إلى ضرورة محاسبة كل المتورطين في الاعتداء عليه، وعدم السماح بحال من الأحوال بمرور الاعتقال والاعتداء دون اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار ذلك.

وقال البيان:" كان الأجدر بالسلطة وأجهزتها المختلفة العمل على ضمان بيئة عمل إعلامية خالية من التهديدات والملاحقة للصحفيين لاسيما في ظل الاستهداف الإسرائيلي الشرس لكل مكونات الإعلام الفلسطيني ".

ودعا المنتدى، لإطلاق سراح الصحفي خلف فوراً ودون أي تأخير، كما دعا فرسان الإعلام الفلسطيني لمواصلة دورهم الوطني وواجبهم المهني دون الالتفات لمحاولات الترهيب والقمع الرامية لحجب الحقيقة وقمع حرية العمل الإعلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين