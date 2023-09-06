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"التعليم" تعلن موعد بدء التسجيل لامتحان برنامج محو الأمية والتعليم الموازي

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"التعليم" تعلن موعد بدء التسجيل لامتحان برنامج محو الأمية والتعليم الموازي

06 سبتمبر 2023 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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وزارة التربية والتعليم غزة

أعلنت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي عن موعد التسجيل لامتحانات برنامج محو الأمية والتعليم الموازي للعام 2023.

وقالت الوزارة في بيان وصل "" إن التسجيل سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد 10/9/2023 وينتهي نهاية دوام يوم الخميس28/9/2023 في مديريات التعليم، مشيرةً إلى أن الامتحان سيعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 8/10/2023 م في كافة مراكز التعليم غير النظامي.

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وأكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات أ. جمال يوسف، على دور برنامج "التعليم غير النظامي" في تلبية احتياجات كبار السن والدارسين وتزويدهم بالمهارات اللازمة والتي تؤهلهم في الالتحاق بالتعليم الجامعي مستقبلاً مما يوفر لهم فرصة في استكمال التعليم العالي والانخراط في مرحلة جديدة من التعليم الأكاديمي.

وذكر يوسف، أن البرنامج يخلق ثقافة توعوية تهتم بالروية التربوية التي توليها وزارة التربية والتعليم العالي لمن لم يحالفهم الحظ في الالتحاق ببرامج التعليم العام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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