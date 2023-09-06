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"حمادة": شعبنا سيتصدَّى لعدوان الاحتلال المتصاعد بحق القدس وأهلها

06 سبتمبر 2023 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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محمد حمادة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن مدينة القدس، محمد حمادة، أن الاحتلال يصعّد من مجازر الهدم بحق البيوت الفلسطينية، في إطار حربه الديموغرافية على الشعب الفلسطيني وطرد أهلنا في القدس.

وبيَّن أن عدوان الاحتلال المتصاعد بحق أهلنا في القدس والمسجد الأقصى يأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال الفاشية للتضييق عليهم بكل الوسائل الإجرامية والوحشية والسادية.

وشجبَ "حمادة" عمليات الهدم التي طالت منازل ومنشآت المقدسيين في عناتا صباح اليوم، وعمليات المنع من البناء وفرض مبالغ باهظة على تراخيص البناء.

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وحذَّر من تصاعد اعتداءات الاحتلال على الحرائر والمرابطات، تزامنًا مع عدوانٍ على المنهاج الفلسطيني وتفتيش حقائب الطلبة المقدسيين ومصادرة كتب المنهاج الفلسطيني دون أي وازعٍ.

وشدَّد أن شعبنا المرابط والصامد لن يسلم لسياسات الاحتلال الإجرامية، داعيًا لاستنهاض الطاقات كافة، لمساندة شعبنا في القدس، وتصعيد المواجهات بكل الأدوات المتاحة.

ودعا حمادة الأمتين العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتها ومساندة الشعب الفلسطيني والمقدسيين الذين يواجهون سياسات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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