صحيفة عبرية تكشف: اتصالات سرية بين الاحتلال وإندونيسيا بهدف "التطبيع"

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن وجود مفاوضات سرية بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومسؤولين في إندونيسيا لتطبيع العلاقات بينهما.

وبحسب الصحيفة، فإن سلطات الاحتلال بات لديها قنوات اتصال مباشرة مع عدد من الأطراف المهتمة بتوطيد العلاقات مع إندونيسيا، كما توجد علاقات تعاون تجاري وسياحي وأمني، بينما يعمل الأمريكيون خلف الكواليس لإقناع الإندونيسيين بتطبيع العلاقات.

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وبحسب الإعلام العبري، فإن مسؤولين كبار في دولة الاحتلال يعبّرون عن شكوكهم بشأن هذه القضية ويعتقدون أن الإندونيسيين "ليسوا ناضجين لذلك".

ويشير نفس المسؤولين إلى أنه في الأشهر الأخيرة، لم يُسمح لـ "الرياضيين الإسرائيليين" بدخول إندونيسيا، مما أدَّى إلى خسارة استضافة العديد من البطولات الدولية.

وكما قال مسؤول إسرائيلي "كبير" إن إندونيسيا تخشى المظاهرات والاحتجاجات الداخلية، مشيراً إلى أنه مع التشكيلة الحالية لـ "الحكومة الإسرائيلية" سيكون من الصعب للغاية ضمّ الإندونيسيين لهذه الخطوة.

المصدر / فلسطين أون لاين