فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"التعليم" تعلن موعد بدء التسجيل لامتحان برنامج محو الأمية والتعليم الموازي

بلدية رفح تتلف 60 كيلوجرامًا فواكه فاسدة

غضب بين المعلمين في الضفة من جراء عدم صرف حكومة اشتية رواتبهم كاملة

"حمادة": شعبنا سيتصدَّى لعدوان الاحتلال المتصاعد بحق القدس وأهلها

تحليل: قمة بيروت الثلاثية رسالة تحذير صريحة لحكومة المستوطنين

مطلوب سكرتيرة للعمل في جمعية الوئام الخيرية

نقابات العمال: منع التصدير يهدّد بإغلاق مئات المصانع وتسريح آلاف العمال بغزة

صحيفة عبرية تكشف: اتصالات سرية بين الاحتلال وإندونيسيا بهدف "التطبيع"

ارتفاع آخر على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"لجنة الطوارئ" تعلن اعتماد مسمَّى "اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة"

صحيفة عبرية تكشف: اتصالات سرية بين الاحتلال وإندونيسيا بهدف "التطبيع"

06 سبتمبر 2023 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
...
اتصالات سرية إندونيسية إسرائيلية بهدف "التطبيع"

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن وجود مفاوضات سرية بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومسؤولين في إندونيسيا لتطبيع العلاقات بينهما.

وبحسب الصحيفة، فإن سلطات الاحتلال بات لديها قنوات اتصال مباشرة مع عدد من الأطراف المهتمة بتوطيد العلاقات مع إندونيسيا، كما توجد علاقات تعاون تجاري وسياحي وأمني، بينما يعمل الأمريكيون خلف الكواليس لإقناع الإندونيسيين بتطبيع العلاقات.

اقرأ أيضًا: إندونيسيا تُحرم من استضافة مونديال الشباب لرفضها مشاركة منتخب (إسرائيلي)

وبحسب الإعلام العبري، فإن مسؤولين كبار في دولة الاحتلال يعبّرون عن شكوكهم بشأن هذه القضية ويعتقدون أن الإندونيسيين "ليسوا ناضجين لذلك".

ويشير نفس المسؤولين إلى أنه في الأشهر الأخيرة، لم يُسمح لـ "الرياضيين الإسرائيليين" بدخول إندونيسيا، مما أدَّى إلى خسارة استضافة العديد من البطولات الدولية.

وكما قال مسؤول إسرائيلي "كبير" إن إندونيسيا تخشى المظاهرات والاحتجاجات الداخلية، مشيراً إلى أنه مع التشكيلة الحالية لـ "الحكومة الإسرائيلية" سيكون من الصعب للغاية ضمّ الإندونيسيين لهذه الخطوة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تطبيع #صحيفة عبرية #اتصالات سرية #إندونيسيا والاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة