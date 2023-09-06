مطلوب سكرتيرة للعمل في جمعية الوئام الخيرية

إعلان توظيف صادر عن جمعية الوئام الخيرية تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة سكرتيرة على أن تتوفر فيها المؤهلات والخبرات والشروط التالية:

المؤهلات والخبرات والشروط

• أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية في احدى تخصصات السكرتارية أو إدارة الأعمال من جهة مُعترف بها (يفضل شهادة بكالوريوس).

• ألا يقل المعدل الجامعي للمتقدمة عن تقدير جيد جداً 80%

• أن يكون لديها خبرة موثقة لا تقل عن سنتين في هذا المجال.

• القدرة على إعداد التقارير الإدارية والفنية باللغتين العربية والإنجليزية.

• القدرة على إدارة ورش العمل وإدارة الاجتماعات.

• خبرة في مجال السوشيال ميديا.

• تمتلك مهارات الاتصال الفعال بين الأشخاص والمؤسسات ذات العلاقة.

• حاصلة على الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب وإجادة مطلقة لاستخدام البرامج Ms Office. (Word , Excel, PowerPoint , outlook).

• يفضل من سكان محافظة شمال غزة.

• مهارة عالية في الطباعة باللغتين العربية والانجليزية.

• القدرة على تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة.

• القدرة على تحمل ضغط العمل، والعمل بروح الفريق.

المهام والمسؤوليات:

• القيام بإعداد المراسلات الرسمية والتقارير ومحاضر الاجتماعات الخاصة.

• القيام بحفظ وأرشفة الملفات حسب الأًصول.

• القيام بتنسيق وتنظيم المواعيد والاجتماعات الخاصة بالمسؤول المباشر.

• إعداد التقارير الدورية للازمة.

• القيام بأي مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها.

• المساعدة بتنفيذ البرامج والمشاريع والقدرة على إدارة فريق.

• متابعة البريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي.

• القيام بالمهام التي توكل إليه من الرئيس المباشر لتحقيق نجاح العمل.

طريقة التسجيل

• للتسجيل للوظيفة من خلال ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

• على أن تكتب اسم الوظيفة في الموضوع.

• ينتهي استقبال الطلبات حتى الساعة 4:00 مساءً من يوم الأحد الموافق 10/9/2023

• لن يتم استقبال أي طلبات ورقية بمقر الجمعية.