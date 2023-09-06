مطلوب سكرتيرة للعمل في جمعية الوئام الخيرية

إعلان توظيف صادر عن جمعية الوئام الخيرية تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة سكرتيرة على أن تتوفر فيها المؤهلات والخبرات والشروط التالية:
المؤهلات والخبرات والشروط
• أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية في احدى تخصصات السكرتارية أو إدارة الأعمال من جهة مُعترف بها (يفضل شهادة بكالوريوس).
• ألا يقل المعدل الجامعي للمتقدمة عن تقدير جيد جداً 80%
• أن يكون لديها خبرة موثقة لا تقل عن سنتين في هذا المجال.
• القدرة على إعداد التقارير الإدارية والفنية باللغتين العربية والإنجليزية.
• القدرة على إدارة ورش العمل وإدارة الاجتماعات.
• خبرة في مجال السوشيال ميديا.
• تمتلك مهارات الاتصال الفعال بين الأشخاص والمؤسسات ذات العلاقة.
• حاصلة على الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب وإجادة مطلقة لاستخدام البرامج Ms Office. (Word , Excel, PowerPoint , outlook).
• يفضل من سكان محافظة شمال غزة.
• مهارة عالية في الطباعة باللغتين العربية والانجليزية.
• القدرة على تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة.
• القدرة على تحمل ضغط العمل، والعمل بروح الفريق.
المهام والمسؤوليات:
• القيام بإعداد المراسلات الرسمية والتقارير ومحاضر الاجتماعات الخاصة.
• القيام بحفظ وأرشفة الملفات حسب الأًصول.
• القيام بتنسيق وتنظيم المواعيد والاجتماعات الخاصة بالمسؤول المباشر.
• إعداد التقارير الدورية للازمة.
• القيام بأي مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها.
• المساعدة بتنفيذ البرامج والمشاريع والقدرة على إدارة فريق.
• متابعة البريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي.
• القيام بالمهام التي توكل إليه من الرئيس المباشر لتحقيق نجاح العمل.
طريقة التسجيل
• للتسجيل للوظيفة من خلال ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:
• على أن تكتب اسم الوظيفة في الموضوع.
• ينتهي استقبال الطلبات حتى الساعة 4:00 مساءً من يوم الأحد الموافق 10/9/2023
• لن يتم استقبال أي طلبات ورقية بمقر الجمعية.