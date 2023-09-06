فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"التعليم" تعلن موعد بدء التسجيل لامتحان برنامج محو الأمية والتعليم الموازي

بلدية رفح تتلف 60 كيلوجرامًا فواكه فاسدة

غضب بين المعلمين في الضفة من جراء عدم صرف حكومة اشتية رواتبهم كاملة

"حمادة": شعبنا سيتصدَّى لعدوان الاحتلال المتصاعد بحق القدس وأهلها

تحليل: قمة بيروت الثلاثية رسالة تحذير صريحة لحكومة المستوطنين

مطلوب سكرتيرة للعمل في جمعية الوئام الخيرية

نقابات العمال: منع التصدير يهدّد بإغلاق مئات المصانع وتسريح آلاف العمال بغزة

صحيفة عبرية تكشف: اتصالات سرية بين الاحتلال وإندونيسيا بهدف "التطبيع"

ارتفاع آخر على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"لجنة الطوارئ" تعلن اعتماد مسمَّى "اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة"

مطلوب سكرتيرة للعمل في جمعية الوئام الخيرية

06 سبتمبر 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن جمعية الوئام الخيرية تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة سكرتيرة على أن تتوفر فيها المؤهلات والخبرات والشروط التالية:

المؤهلات والخبرات والشروط

• أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية في احدى تخصصات السكرتارية أو إدارة الأعمال من جهة مُعترف بها (يفضل شهادة بكالوريوس).

• ألا يقل المعدل الجامعي للمتقدمة عن تقدير جيد جداً   80%

• أن يكون لديها خبرة موثقة لا تقل عن سنتين في هذا المجال.

•  القدرة على إعداد التقارير الإدارية والفنية باللغتين العربية والإنجليزية.

• القدرة على إدارة ورش العمل وإدارة الاجتماعات.

• خبرة في مجال السوشيال ميديا.

•  تمتلك مهارات الاتصال الفعال بين الأشخاص والمؤسسات ذات العلاقة.

• حاصلة على الرخصة الدولية  في قيادة الحاسوب وإجادة مطلقة لاستخدام البرامج Ms Office. (Word , Excel, PowerPoint , outlook).

• يفضل من سكان محافظة شمال غزة.

• مهارة عالية في الطباعة باللغتين العربية والانجليزية.

• القدرة على تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة.

• القدرة على تحمل ضغط العمل، والعمل بروح الفريق.

المهام والمسؤوليات:

• القيام بإعداد المراسلات الرسمية والتقارير ومحاضر الاجتماعات الخاصة.

• القيام بحفظ وأرشفة الملفات حسب الأًصول.

• القيام بتنسيق وتنظيم المواعيد والاجتماعات الخاصة بالمسؤول المباشر.

• إعداد التقارير الدورية للازمة.

• القيام بأي مهام أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها.

• المساعدة بتنفيذ البرامج والمشاريع والقدرة على إدارة فريق.

• متابعة البريد الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي.

• القيام بالمهام التي توكل إليه من الرئيس المباشر لتحقيق نجاح العمل.

طريقة التسجيل

• للتسجيل للوظيفة من خلال ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

 [email protected]

•  على أن تكتب اسم الوظيفة في الموضوع.

•  ينتهي استقبال الطلبات حتى الساعة 4:00 مساءً من يوم الأحد الموافق 10/9/2023

• لن يتم استقبال أي طلبات ورقية بمقر الجمعية.

#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة